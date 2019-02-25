В Нижнем Новгороде медики протащили по снегу пьяного мужчину — видео

Свидетелями неоднозначной ситуации стали жители Нижнего Новгорода — бригада врачей, приехавшая на вызов к пьяному пожилому мужчине с разбитой головой, протащила его по снегу до машины. Видеозапись опубликована в паблике "Типичный Нижний Новгород" во "ВКонтакте".

По словам очевидцев, мужчина вышел из бара, поскользнулся и упал на землю. На лбу пострадавшего образовалась гематома. Приехавшие медики не смогли поднять его и потащили к карете скорой. Также на видео можно услышать нецензурную ругань в адрес мужчины.

Мнения пользователей Сети разделились — большинство встало на сторону медиков и отметило, что пока врачи заняты вызовами к таким пациентам, где-то их может не дождаться умирающий человек.

В городе N ребёнок умер, не дождавшись скорой помощи. Как оказалось, карета скорой помощи находилась в нескольких домах от квартиры, куда вызывали скорую, там она в течение 20 минут пыталась привести в чувство пьяного бомжа Александр Мантуров

Они его не бросили, не уехали. Они всеми силами тащат его в машину. Как ещё его затащить, если он тяжёлый? Они вроде спасанием и занимаются. Да, ругаются, но это тяжело и морально, и физически Маргарита Ведина

Однако среди комментаторов были и те, кто заявил, что врачи знали, на какую работу идут, и должны были вести себя этично.

Кроме того, многих пользователей удивил тот факт, что бригада не воспользовалась носилками. Вызвало у них удивление, что автор видео и другие свидетели инцидента не стали помогать врачам, но с энтузиазмом принялись критиковать их действия.