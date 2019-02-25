"Очень продуктивные". Трамп рассказал о торговых переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп позитивно отозвался о текущей серии американо-китайских переговоров по вопросам торговли. Своё мнение он выразил в "Твиттере".

— Вчера состоялись очень продуктивные переговоры по торговле с Китаем. Продолжим сегодня! — написал он.

По данным Reuters, 24 февраля участники переговоров во главе с министром финансов США Стивеном Мнучиным и вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ прибыли на переговоры в штаб-квартиру торгового представительства США на час позже, чем обычно.

Когда журналисты спросили, смогут ли стороны заключить торговую сделку до конца дня, Лю Хэ лишь улыбнулся.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что сроки торговой сделки могут сместиться с 1 марта на более позднюю дату, однако ему бы этого не хотелось.