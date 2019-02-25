СМИ: Права на песню MARUV для Евровидения принадлежат российской компании

Как уточняется, в данных Apple Music в качестве правообладателя указана зарегистрированная в России Warner Music Russia.

Песня Siren Song, с которой певица MARUV планировала участвовать от лица Украины в международном конкурсе Евровидение-2019, принадлежит российской компании.

Как уточняется, в данных Apple Music в качестве правообладателя указана зарегистрированная в России компания Warner Music Russia.

— Можно предположить, что все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет, — заключили на украинском телеканале "24".

Как сообщал Лайф, ранее певице предложили отказаться от гастролей в России ради права представлять Украину на международном конкурсе Евровидение.