СМИ: Права на песню MARUV для Евровидения принадлежат российской компании

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СМИ: Права на песню MARUV для Евровидения принадлежат российской компании

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Фото: © Instagram/ maruvofficial

Как уточняется, в данных Apple Music в качестве правообладателя указана зарегистрированная в России Warner Music Russia.

Песня Siren Song, с которой певица MARUV планировала участвовать от лица Украины в международном конкурсе Евровидение-2019, принадлежит российской компании.

Как уточняется, в данных Apple Music в качестве правообладателя указана зарегистрированная в России компания Warner Music Russia.

— Можно предположить, что все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет, — заключили на украинском телеканале "24".

<p>Скриншот: © телеканал &#34;24&#34;</p>

Как сообщал Лайф, ранее певице предложили отказаться от гастролей в России ради права представлять Украину на международном конкурсе Евровидение.

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