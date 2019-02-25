Опубликованы первые результаты выборов в парламент Молдавии

ЦИК Молдавии опубликовал первые результаты выборов в парламент страны. Стало известно, что после обработки трёх процентов протоколов с 32,4% голосов лидирует правящая Демократическая партия.
На сайте ЦИК сообщается, что по партийным спискам у социалистов — 29,94 процента голосов, избирательный блок ACUM набрал 19,6 процента, а партия "Шор" — 10,6 процента.
Как писал Лайф, выборы в Молдавии впервые проходят по смешанной системе: 50 депутатов изберут по партийным спискам, а ещё 51 — по одномандатным округам. На места в парламенте претендуют 14 партий и один блок.
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