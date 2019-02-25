Президент Эстонии поддержала перевод образования на государственный язык

Отмечается, что в соответствии с принятым в 2010 году законом, предусматривающим снижение преподавания на русском языке до 40 процентов, страна частично перешла на преподавание на эстонском языке.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила за перевод образования в Эстонии на эстонский язык. Об этом она заявила во время выступления на годовщине независимости республики в Таллине.

Кальюлайд рассказала, что большинство партий придерживается мнения, что единая школьная система на государственном языке положит конец делению населения "на две общины".

По её мнению, русскоязычная часть населения государства готова к подобным переменам.

При этом президент Эстонии подчеркнула, что не рассчитывает, будто этот переход окажется лёгким.

— Конечно, путь от желания к плану долог и сложен и, между прочим, сопряжён с немалыми расходами. Но мы не можем не пойти по этому пути, потому что он обеспечит защиту независимости языка и культуры Эстонии и создаст всем жителям страны равные возможности, — цитирует Кальюлайд РИА "Новости".

Отмечается, что в соответствии с принятым в 2010 году законом, предусматривающим снижение преподавания на русском языке до 40 процентов, Эстония частично перешла на преподавание на эстонском языке.