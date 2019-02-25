В Москве ограбили прохожего на 420 тысяч рублей

В Москве трое неизвестных напали на прохожего и похитили у него сумку с крупной денежной суммой. Об этом сообщили в ГУ МВД столицы.

— Трое неизвестных, применив насилие в отношении гражданина 1991 года рождения, открыто похитили у него сумку, в которой находились 420 тысяч рублей, — передаёт текст сообщения РИА "Новости".

Отмечается, что после нападения потерпевший не обращался за медицинской помощью. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.