Наблюдатели от СНГ не выявили серьёзных нарушений на выборах в Молдавии

Наблюдатели от Исполнительного комитета СНГ не выявили серьёзных нарушений на выборах в парламент Молдавии, сообщает ТАСС.
По словам депутата Госдумы Павла Дорохина, наблюдатели побывали на открытии избирательного участка в Академии наук в Кишинёве, затем — в участках неподалёку от молдавской столицы. Кроме того, они съездили в Бельцы, где голосовали жители Приднестровья.
— Серьёзных нарушений нигде не замечали, — рассказал агентству Дорохин, являющийся членом наблюдательной комиссии на выборах.
Также глава Национального комиссариата патрулирования Мариан Максиан отметил, что день голосования "завершился без крупных инцидентов".
Ранее Лайф писал, что на парламентских выборах в Молдавии лидирует правящая Демократическая партия.
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