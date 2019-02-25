Глава комитета Конгресса США заявил о намерении подать в суд на Трампа

Спецкомитет по разведке нижней палаты Конгресса США собирается прибегнуть к помощи суда, чтобы обнародовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщил глава спецкомитета Адам Шифф.

— Мы вызовем Мюллера для дачи показаний в конгрессе. Если потребуется, доведём дело до суда, — заявил он в эфире телекомпании ABC.

Шифф добавил, что это заставит Минюст США обнародовать отчёт.

При этом он отметил, что готов подать в суд на администрацию Белого дома в случае необходимости.

— Мы собираемся добраться до сути дела. Если президент всерьёз отрицает обвинения, то в его интересах опубликовать отчёт, — заявил он.

Напомним, спецслужбы США приписывают России вмешательство в американские выборы в 2016 году. Расследованием этих якобы попыток влияния на протяжении уже почти двух лет занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. В феврале 2018 года Минюст США обвинил 13 россиян и три компании в том, что они пытались вмешаться в выборы.