Голкипер "Челси" отказался уходить на замену в матче с "Манчестер Сити" — видео

Возмущённый наставник лондонцев Маурицио Сарри кричал на подопечного, пнул бутылку и собирался уйти в подтрибунное помещение. В итоге он остался, а "Челси" уступил в серии пенальти.

Испанский вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену в финале Кубка лиги с "Манчестер Сити". Этим поступком он привёл в ярость главного тренера лондонцев Маурицио Сарри.

😳 - Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

Наставник решил заменить голкипера в конце дополнительного времени, но, к своему удивлению, увидел, что Аррисабалага не собирается покидать поле.

Сарри в ответ начал кричать на своего подопечного, пнул бутылку и хотел вообще скрыться подтрибунном помещении. Правда, итальянский специалист всё же вернулся на тренерскую скамейку и оттуда наблюдал за серией пенальти. В ней бунтарь Аррисабалага не сумел выручить команду, и "Челси" уступил со счётом 3:4.

Любопытно, что после финального свистка наставник лондонцев не стал критиковать своего голкипера, назвав момент недоразумением.

— Это было большое недоразумение, поскольку я думал, что у вратаря были судороги и он не может участвовать в серии пенальти. Я понял всё после того, как подошёл доктор. Поговорил с Кепой, но только чтобы прояснить всё. Теперь я понимаю ситуацию, — признался Сарри ВВС.

Ранее британские СМИ писали, что неудача в финале Кубка лиги станет причиной отставки главного тренера "Челси". В числе возможных сменщиков Сарри упоминались бывший игрок клуба Фрэнк Лэмпард, сейчас возглавляющий "Дерби Каунти", экс- наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан, а также российский специалист Леонид Слуцкий.