Эксперты назвали регионы, жители которых чаще всего платят банковскими картами

Жители Москвы и области чаще всего используют безналичный расчёт для повседневных покупок. Об этом говорят данные, полученные специалистами РИА "Рейтинг", сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в столице 85% платежей совершается при помощи банковских карт. В то же время эксперты уточняют, что некоторые крупные интернет-магазины зарегистрированы в Москве. Поэтому в статистику включены даже те покупки, которые совершают жители других регионов.

Второе место занимает Магаданская область — здесь современный способ оплаты выбирают в 60% случаев. При этом на Колыме на 10 тысяч человек установлено 264 терминала.

В первую десятку рейтинга также вошли Иркутская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Томская область, Камчатский край, Коми, Тува и Мурманская область.

Последние строчки рейтинга занимают Дагестан (1,9%) и Чечня (1,8%). По словам экспертов, такие цифры связаны не с нежеланием людей использовать карты, а с тем, что в данных регионах торговых точек с платёжными терминалами примерно в 20 раз меньше, чем в среднем по стране.

Кроме того, среди регионов-аутсайдеров также оказались Севастополь и Республика Крым — на полуострове возможности безналичной оплаты ограничены международными санкциями.