СМИ: США могут возобновить горячую линию по кибератакам с Россией

Отмечается, что за всё время её использовали лишь во время президентских выборов в США в 2016 году. Тогда киберглава Белого дома якобы предостерёг Москву от совершения атак во время голосования.

Сотрудники разведки США надеются на возобновление использования горячей линии с Россией в вопросах кибербезопасности. Об этом пишет издание Daily Beast.

Несколько сотрудников разведки, пожелавших не называть имён, выразили уверенность, что горячая линия может стать надёжным экстренным каналом для связи, который позволит быть уверенными в том, что Россия получит переданную информацию.

— Это тот вариант, к которому мы можем прибегнуть в случае, если, находясь в стремительно ухудшающейся кризисной ситуации, мы почувствуем, что не можем воспользоваться другими средствами связи, — отметил один из собеседников издания.

При этом он добавил, что американская разведка якобы не видит признаков того, что Москва прекратила попытки повлиять на ситуацию в Вашингтоне, и в связи с этим опасается возможной кибератаки во время грядущих президентских выборов в 2020 году.

Отмечается, что данная горячая линия существует с 2013 года для разрешения противоречий в случае возникновения конфликтных ситуаций в сфере киберпространства.

Несмотря на это, за всё время её использовали всего один раз, во время президентских выборов в США в 2016 году. Тогда киберглава Белого дома якобы предостерёг Москву от совершения атак во время голосования.