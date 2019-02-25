Трамп решил отсрочить повышение таможенных пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне значительного прогресса, достигнутого на переговорах, принял решение отложить повышение пошлин на китайскую продукцию.

— В результате продуктивных переговоров я отсрочу повышение пошлин, предварительно назначенное на 1 марта, — написал американский лидер в "Твиттере".

Глава Белого дома отметил, что во время переговоров их участники обсудили "сферу защиты прав интеллектуальной собственности, сельское хозяйство, передачу технологий, сферу услуг, валюту и многое другое".

Американский лидер также выразил надежду, что в дальнейшем стороны добьются больших успехов и он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в своём поместье Мар-а-Лаго для заключения торгового соглашения.

Как писал Лайф, ранее Трамп предположил, что сроки торговой сделки с Китаем могут сместиться, однако отметил, что ему бы этого не хотелось.