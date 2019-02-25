Украину посчитали источником эпидемий в Европе

Из-за Украины число заболевших корью в странах Европы в 2018 году выросло в три раза. Об этом сообщил американский журнал The Science.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что 54 тысячи человек из 82 тысяч заразившихся корью в Европейском регионе проживают на территории Украины, в то время как в 2017 году число больных во всей Европе равнялось 25 тысячам.

По данным Минздрава Незалежной, с 28 декабря 2018 года по 1 февраля 2019-го в стране зафиксировано более 15 тысяч случаев заражения, а семь из них привели к летальному исходу.

Основной причиной распространения заболевания эксперты склонны считать недостаток вакцины или её плохое качество, а также отказ украинцев от прививок.

Как сообщает ВОЗ, после государственного переворота в 2014 году власти Киева не заказывали вакцину от кори.

Это привело к тому, что в 2016 году вакцинацию сделали лишь сорока двум процентам младенцев, в то время как для предотвращения распространения заболевания необходимо прививать 95 процентов детей.

Специалисты добавили, что корь опасна осложнениями и может стать причиной развития пневмонии и воспаления головного мозга.