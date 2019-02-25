Легенда "Ювентуса" Дель Пьеро стал владельцем американского футбольного клуба

Знаменитый экс-форвард итальянской сборной и туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро стал владельцем футбольного клуба из США LA10FC.

Как сообщается на его официальном сайте, проект "сразу покорил" Дель Пьеро.

— Для меня футбол всегда связан с чистой страстью. Это то, чего я всегда хотел, и в конце прошлого лета я стал владельцем небольшой футбольной команды в Лос-Анджелесе, — признался экс-игрок.

Он рассказал, что цветами LA10FC будут белый, чёрный и серый.

Напомним, Алессандро Дель Пьеро вместе с "Ювентусом" шесть раз был чемпионом Италии, побеждал в Кубке страны и четырежды — в Суперкубке страны, а также выигрывал Лигу чемпионов. В составе итальянской сборной нападающий завоевал золотые медали на чемпионате мира — 2006 и серебро на чемпионате Европы в 2000 году.