Во Франции на аукционе продадут ручку и рукописный текст Гагарина

Во Франции в аукционном доме Cazo выставлена перьевая ручка первого в мире космонавта Юрия Гагарина и документ, написанный его рукой. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что лот, в который входит перьевая ручка в виде ракеты и поздравление, адресованное Гагариным советским морякам и речникам, оценивается в 15–20 тысяч евро.

Ещё один лот аукциона включает в себя 12 фотографий первого космонавта, сделанных 24 марта 1968 года — за три дня до его гибели. При этом 11 из них ранее нигде не публиковались. Оценочная стоимость лота составляет 5–7 тысяч евро.

Торги проводятся онлайн и завершатся 3 марта.