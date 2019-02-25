Первый "Оскар" вручили лучшей актрисе второго плана — Реджине Кинг

Первая награда на церемонии вручения премии "Оскар-2019" досталась актрисе второго плана. Обладательницей статуэтки Американской академии киноискусств стала Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить").
JUST IN: @ReginaKing wins Best Actress in a Supporting Role for her performance in “If @BealeStreet Could Talk” #Oscars #IfBealeStreetCouldTalk https://t.co/8EvFHcZVRU pic.twitter.com/QHMM1MP13c— Good Morning America (@GMA) February 25, 2019
Награду актрисе принёс фильм американского режиссёра Барри Дженкинса о жертве несправедливого обвинения в изнасиловании.
Стоит отметить, что за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить" Кинг в январе была награждена "Золотым глобусом".
Также в числе претенденток на награду были Эмма Стоун и Рэйчел Вайс ("Фаворитка"), Марина Де Тавира ("Рома"), Эмми Адамс ("Власть").
Лайф ведёт прямую трансляцию церемонии "Оскар-2019" с обсуждением её экспертами в режиме онлайн.
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