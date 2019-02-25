Первый "Оскар" вручили лучшей актрисе второго плана — Реджине Кинг

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Первый "Оскар" вручили лучшей актрисе второго плана — Реджине Кинг

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Фото: © Instagram/ mefeater

Первая награда на церемонии вручения премии "Оскар-2019" досталась актрисе второго плана. Обладательницей статуэтки Американской академии киноискусств стала Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить").

Награду актрисе принёс фильм американского режиссёра Барри Дженкинса о жертве несправедливого обвинения в изнасиловании.

Стоит отметить, что за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить" Кинг в январе была награждена "Золотым глобусом".

Также в числе претенденток на награду были Эмма Стоун и Рэйчел Вайс ("Фаворитка"), Марина Де Тавира ("Рома"), Эмми Адамс ("Власть").

Лайф ведёт прямую трансляцию церемонии "Оскар-2019" с обсуждением её экспертами в режиме онлайн.

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