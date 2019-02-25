В ГИБДД рассказали, когда в России могут ввести электронные водительские права

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что введение электронных водительских прав может стартовать с 2020 года.

— У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы её ведем с 2011 года. Хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы к этому готовы, — приводит его слова РИА "Новости".

Черников подчеркнул, что благодаря нововведению автомобилистам не нужно будет носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Также глава ГИБДД отметил, что новая мера поможет бороться с поддельными документами и исключит случаи использования одного удостоверения несколькими водителями с похожей внешностью.