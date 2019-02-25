"Свободный подъём в одиночку" удостоен "Оскара" как лучший документальный фильм

Лента Джимми Чина "Свободный подъём в одиночку" получила "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм".

В этом фильме рассказывается о покорении 900-метрового отвесного утёса Эль-Капитан скалолазом-экстремалом из США Алексом Хоннольдом.

Также в этой номинации были представлены фильмы "Округ Хейл утром и вечером", "Думая о пропасти", "Об отцах и сыновьях", RBG (RBG — судья Верховного суда США Рут Байдер Гинзбург. — Прим. Лайфа).

Стоит отметить, что "Свободный подъём в одиночку" в феврале текущего года был награждён Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучшая документальная работа.

Лайф ведёт прямую трансляцию церемонии "Оскар-2019" с обсуждением её экспертами в режиме онлайн.