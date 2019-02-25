Жители Днепра взяли штурмом секонд-хенд — видео

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Жители Днепра взяли штурмом секонд-хенд — видео

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Жители украинского города Днепр взяли штурмом секонд-хенд ,сообщает газета "Днепр вечерний". Видеозапись инцидента была опубликована в группе "Актив ж/м Парус (Днепр)" в "Фейсбуке".

На кадрах видно, как толпа выламывает входную дверь, разбив стекло, и врывается в магазин.

Отмечается, что данный инцидент далеко не первый в городе — в дни завоза за час до открытия у секонд-хендов собираются группы "молодых людей крепкого телосложения в спортивной одежде", которые забегают в помещение, блокируя покупателей. В это время их сообщницы выбирают и покупают самые ценные вещи. Позже "добыча" перепродаётся на рынках по увеличенному в несколько раз ценнику.

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