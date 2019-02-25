Социалисты лидируют на парламентских выборах в Молдавии

Партия социалистов Республики Молдова с 31,73% голосов лидирует на выборах в парламент Молдавии по партийным спискам.

Как указывается на сайте ЦИК, после обработки 90% бюллетеней следом за социалистами идёт оппозиционный блок Acum — 25,06%.

У правящей Демократической партии — 24,84% голосов, "Шор" набрала 8,66%. Что касается остальных партий, им не удалось преодолеть избирательный порог в 6%.

Стоит отметить, что пока ни одна из партий не набрала необходимого числа голосов для самостоятельного формирования парламентского большинства.

Ранее Лайф писал, что наблюдатели от СНГ не выявили серьёзных нарушений на выборах в парламент Молдавии.