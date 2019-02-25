Махершала Али получил "Оскар" за роль второго плана в фильме "Зелёная книга"

Лучшим актёром второго плана по версии Американской академии киноискусств стал Махершала Али ("Зелёная книга").
JUST IN: Mahershala Ali wins Best Actor in a Supporting Role for @greenbookmovie #Oscars #GreenBookMovie https://t.co/EAE5xO7RAy pic.twitter.com/TtWiAZyA22— ABC News (@ABC) February 25, 2019
Свою победу он посвятил бабушке, заявив, что она была рядом всю его жизнь и учила никогда не сдаваться и мыслить позитивно.
— Без неё меня бы здесь не было, — признался Али, держа статуэтку.
Он также поблагодарил жену с дочерью и всех, кто внёс свой вклад в создание фильма.
Также в числе претендентов на награду были Сэм Рокуэлл за роль в картине "Власть", Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?"), Адам Драйвер ("Чёрный клановец") и Сэм Эллиотт ("Звезда родилась").
Напомним, первый "Оскар" вручили лучшей актрисе второго плана — Реджине Кинг, а лучшим документальным фильмом стала картина "Свободный подъём в одиночку".
Эксперты Лайфа в прямом эфире следят за церемонией "Оскара-2019".
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