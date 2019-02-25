Махершала Али получил "Оскар" за роль второго плана в фильме "Зелёная книга"

Лучшим актёром второго плана по версии Американской академии киноискусств стал Махершала Али ("Зелёная книга").

Свою победу он посвятил бабушке, заявив, что она была рядом всю его жизнь и учила никогда не сдаваться и мыслить позитивно.

— Без неё меня бы здесь не было, — признался Али, держа статуэтку.

Он также поблагодарил жену с дочерью и всех, кто внёс свой вклад в создание фильма.

Также в числе претендентов на награду были Сэм Рокуэлл за роль в картине "Власть", Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?"), Адам Драйвер ("Чёрный клановец") и Сэм Эллиотт ("Звезда родилась").

Напомним, первый "Оскар" вручили лучшей актрисе второго плана — Реджине Кинг, а лучшим документальным фильмом стала картина "Свободный подъём в одиночку".

Эксперты Лайфа в прямом эфире следят за церемонией "Оскара-2019".