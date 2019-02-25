В Хабаровске опровергли информацию о женщине, родившей без помощи врачей

Пациентка роддома № 2 родила не на пол, а в руки акушерки. Об этом сообщил главный врач учреждения Дмитрий Ежов.

— Медицинская помощь была ей оказана в соответствии со сложившейся акушерской ситуацией. Женщина, у которой начался стремительный потуговый период, присела, а акушерка успела принять ребёнка, — приводит слова Ежова РИА "Новости".

Главврач также отметил, что ребёнок родился здоровым и был выписан вместе с матерью на четвёртые сутки.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что жительница Хабаровска родила на полу без помощи врачей.