Колумбийские дипломаты пешком с семьями покинули Венесуэлу

Три сотрудника консульства Колумбии в Венесуэле решили пешком с семьями пересечь венесуэльскую границу в Сан-Антонио, сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что при этом дипломатов соседней страны сопровождала полиция Венесуэлы.
Как писал Лайф, лидер Боливарианской Республики Николас Мадуро 23 февраля объявил о разрыве дипотношений с Боготой и назвал президента Колумбии Ивана Дуке дьяволом во плоти.
Также сообщалось, что колумбийским дипломатам были даны 24 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.
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