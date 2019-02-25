Колумбийские дипломаты пешком с семьями покинули Венесуэлу

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Колумбийские дипломаты пешком с семьями покинули Венесуэлу

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Фото: © Pixabay

Три сотрудника консульства Колумбии в Венесуэле решили пешком с семьями пересечь венесуэльскую границу в Сан-Антонио, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что при этом дипломатов соседней страны сопровождала полиция Венесуэлы.

Как писал Лайф, лидер Боливарианской Республики Николас Мадуро 23 февраля объявил о разрыве дипотношений с Боготой и назвал президента Колумбии Ивана Дуке дьяволом во плоти.

Также сообщалось, что колумбийским дипломатам были даны 24 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

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