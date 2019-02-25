Три человека погибли и три ранены в ДТП в Новосибирске

Автомобиль ВАЗ-21093 врезался в припаркованный контейнеровоз в Новосибирске, в результате чего три пассажира легковушки погибли, а ещё три человека пострадали. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Известно, что жертвами аварии оказались двое мужчин и женщина.
Что касается пострадавших, водитель и двое пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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