Три человека погибли и три ранены в ДТП в Новосибирске

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Три человека погибли и три ранены в ДТП в Новосибирске

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Автомобиль ВАЗ-21093 врезался в припаркованный контейнеровоз в Новосибирске, в результате чего три пассажира легковушки погибли, а ещё три человека пострадали. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Известно, что жертвами аварии оказались двое мужчин и женщина.

Что касается пострадавших, водитель и двое пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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