"Оскар" в номинации "Лучшая актриса" получила Оливия Колман

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"Оскар" в номинации "Лучшая актриса" получила Оливия Колман

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Фото: © Twitter/academy award winner olivia colman

Обладательницей статуэтки за лучшую женскую роль стала Оливия Колман. Награду ей принесла работа в фильме "Фаворитка", повествующем о дворе королевы Анны Стюарт.

Сражаясь с захлестнувшими эмоциями, актриса потеряла дар речи и не могла собраться с мыслями несколько мгновений.

— Вот это да... я получила "Оскар", — проговорила она после продолжительной паузы.

Собравшись, Колман поблагодарила всю команду и выразила восхищение своей сопернице, голливудской звезде Гленн Клоуз, признавшись, что для неё честь оказаться рядом с ней.

Эксперты Лайфа в прямом эфире следят за церемонией "Оскара-2019".

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