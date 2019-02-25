"Оскар" в номинации "Лучшая актриса" получила Оливия Колман

Обладательницей статуэтки за лучшую женскую роль стала Оливия Колман. Награду ей принесла работа в фильме "Фаворитка", повествующем о дворе королевы Анны Стюарт.

JUST IN: Olivia Colman wins Best Actress in a Leading Role for her performance in @the_favourite #Oscars #TheFavourite https://t.co/TLYl9ttHkN pic.twitter.com/9dlLcvpeNV — Good Morning America (@GMA) February 25, 2019

Сражаясь с захлестнувшими эмоциями, актриса потеряла дар речи и не могла собраться с мыслями несколько мгновений.

— Вот это да... я получила "Оскар", — проговорила она после продолжительной паузы.

Собравшись, Колман поблагодарила всю команду и выразила восхищение своей сопернице, голливудской звезде Гленн Клоуз, признавшись, что для неё честь оказаться рядом с ней.

Эксперты Лайфа в прямом эфире следят за церемонией "Оскара-2019".