Фильм "Зелёная книга" завоевал главный "Оскар"

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Фильм "Зелёная книга" завоевал главный "Оскар"

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Фото: © Instagram/greenbookmovie

Картина "Зелёная книга" получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

В картине режиссёра Питера Фаррелли рассказывается об истории путешествия пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по Штатам. Всё действо происходит в 1962 году.

В дороге путешественники пользуются справочником "Зелёная книга", где отмечены безопасные места для афроамериканцев.

Эксперты Лайфа в прямом эфире следят за церемонией "Оскара-2019".

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