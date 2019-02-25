Фильм "Зелёная книга" завоевал главный "Оскар"

Картина "Зелёная книга" получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

В картине режиссёра Питера Фаррелли рассказывается об истории путешествия пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по Штатам. Всё действо происходит в 1962 году.

В дороге путешественники пользуются справочником "Зелёная книга", где отмечены безопасные места для афроамериканцев.

Эксперты Лайфа в прямом эфире следят за церемонией "Оскара-2019".