Альфонсо Куарон награждён "Оскаром" как лучший режиссёр за фильм "Рома"

Альфонсо Куарон получил премию "Оскар" как лучший режиссёр за фильм "Рома".

Куарон являлся одним из фаворитов номинации по версии ряда крупных западных СМИ. Его соперниками были Йоргос Лантимос с фильмом "Фаворитка", Адам Маккей ("Власть"), Спайк Ли ("Чёрный клановец"), а также Павел Павликовский с картиной "Холодная война".

Напомним, ранее Куарон уже получил золотую статуэтку за операторское мастерство. Также фильм "Рома" был признан лучшей картиной на иностранном языке.

Эксперты Лайфа в прямом эфире следят за церемонией "Оскара-2019".