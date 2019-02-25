Альфонсо Куарон награждён "Оскаром" как лучший режиссёр за фильм "Рома"

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Альфонсо Куарон награждён "Оскаром" как лучший режиссёр за фильм "Рома"

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Фото: © Twitter/Dichonario Mexicano

Альфонсо Куарон получил премию "Оскар" как лучший режиссёр за фильм "Рома".

Куарон являлся одним из фаворитов номинации по версии ряда крупных западных СМИ. Его соперниками были Йоргос Лантимос с фильмом "Фаворитка", Адам Маккей ("Власть"), Спайк Ли ("Чёрный клановец"), а также Павел Павликовский с картиной "Холодная война".

Напомним, ранее Куарон уже получил золотую статуэтку за операторское мастерство. Также фильм "Рома" был признан лучшей картиной на иностранном языке.

Эксперты Лайфа в прямом эфире следят за церемонией "Оскара-2019".

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