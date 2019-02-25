Премьер Швеции выступил против возвращения граждан, воевавших на стороне ИГИЛ

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Премьер Швеции выступил против возвращения граждан, воевавших на стороне ИГИЛ

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Стефан Лёвен. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Швеция не будет принимать обратно граждан, воевавших на стороне ИГИЛ*. Об этом рассказал премьер-министр страны Стефан Лёвен.

— Швеция и Министерство иностранных дел с 2011 года предостерегали от поездок в этот регион. Те, кто отправился туда, не смогут рассчитывать на консульскую помощь, — заявил Лёвен телеканалу STV.

В то же время премьер отметил, что Швеция не будет лишать воевавших за ИГИЛ своего гражданства, поскольку это "противоречит международному праву".

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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