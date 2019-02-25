"Оскар-2019": главные номинации и победители

Читайте также

"Оскар-2019": главные номинации и победители

131

Фото: © Chris Pizzello/Invision/AP

В Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения награды. Лайф перечисляет главных победителей.

Лучший режиссёр: Альфонсо Куарон — "Рома";

Лучшая актриса: Оливия Колман — "Фаворитка";

Лучший актёр: Рами Малек — "Богемская рапсодия";

Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг — "Если Бил-стрит могла бы заговорить";

Лучший адаптированный сценарий: "Чёрный клановец";

Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Через вселенные";

Лучший актёр второго плана: Махершала Али — "Зелёная книга". Кинолента также получила "Оскар" в номинации "Лучший оригинальный сценарий". Кроме того, картина признана лучшим фильмом.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×