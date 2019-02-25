"Оскар-2019": главные номинации и победители

Лучший режиссёр: Альфонсо Куарон — "Рома";
Лучшая актриса: Оливия Колман — "Фаворитка";
Лучший актёр: Рами Малек — "Богемская рапсодия";
Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг — "Если Бил-стрит могла бы заговорить";
Лучший адаптированный сценарий: "Чёрный клановец";
Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Через вселенные";
Лучший актёр второго плана: Махершала Али — "Зелёная книга". Кинолента также получила "Оскар" в номинации "Лучший оригинальный сценарий". Кроме того, картина признана лучшим фильмом.
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