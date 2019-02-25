Трамп подтвердил, что лично пообщается с Ким Чен Ыном на саммите в Ханое

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Трамп подтвердил, что лично пообщается с Ким Чен Ыном на саммите в Ханое

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Фото: © AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что лично пообщается с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время саммита в Ханое.

— Мы пообщаемся с глазу на глаз, я уверен. Что произойдёт, я не могу вам сказать. Пока не проводятся испытания, мы счастливы, — сказал Трамп на ежегодном балу губернаторов США в Белом доме.

Глава Белого дома также подчеркнул, что у него сложились "очень тёплые отношения" с северокорейским лидером.

Напомним, вторая по счёту встреча глав США и КНДР состоится 27–28 февраля в Ханое. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп и Ким Чен Ын смогут переговорить один на один.

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