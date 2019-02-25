МИД Испании выступил против военного вмешательства в дела Венесуэлы

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МИД Испании выступил против военного вмешательства в дела Венесуэлы

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Фото: © Pixabay

Испанское правительство не поддержит военное вмешательство в дела Венесуэлы. Об этом заявил глава МИД королевства Жозеп Боррель.

— Мы предупредили, что не поддержали и осудили бы любое иностранное военное вмешательство, — заявил Боррель в интервью агентству EFE.

Министр также отметил, что Испания пытается согласовать решение по проблемам Венесуэлы со своими европейскими партнёрами.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не исключает военное решение вопроса по Боливарианской Республике.

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