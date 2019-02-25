"Подрыв репутации". Адвокат Шнурова пожаловался в Госдуму на Милонова

Адвокат музыканта Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в Комиссию Госдумы РФ по вопросам депутатской этики с жалобой на Виталия Милонова. Об этом сообщает РИА "Новости".

Адвокат отмечает, что депутат регулярно распространяет в СМИ заявления о творчестве Шнурова и группы "Ленинград", которые "не соответствуют действительности". В качестве примеров приводятся статьи, где Милонов называет музыку группы вредительской, а самого исполнителя — бесовским запевалой и алкоголиком.

— В течение следующих суток указанная статья была распространена... что повлекло риск формирования ложных представлений о творчестве группы "Ленинград" в глазах общественности и подрыва репутации Шнурова как музыкального исполнителя, — говорится в письме.

Ранее Лайф сообщал, что Милонов предложил запретить в России творчество "Ленинграда" из-за "пропаганды алкоголизма".