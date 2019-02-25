Американский самолёт-разведчик совершит ещё один наблюдательный полёт над РФ

Российские специалисты будут находиться на борту воздушного судна, чтобы контролировать соблюдение согласованных параметров полёта и применение аппаратуры, предусмотренной Договором по открытому небу.

Американский самолёт-разведчик Boeing OC-135B в период с 25 февраля по 2 марта этого года проведёт ещё один наблюдательный полёт над территорией нашей страны. Об этом сообщает газета Вооружённых сил России "Красная звезда".

Полёт будет проходить в рамках реализации Договора по открытому небу. Также на борту будут находиться российские специалисты, которые проконтролируют соблюдение согласованных параметров полёта и применение аппаратуры, предусмотренной договором.

Действуя согласно данному договору, российский самолёт выполнит в период с 25 февраля по 1 марта наблюдательный полёт над территорией Германии.

Ранее портал PlaneRadar, который занимается мониторингом полётов воздушных судов, разместил скриншот, где показано, что американский самолёт-разведчик Boeing OC-135B провёл в рамках Договора по открытому небу полёт над Забайкальским краем в окрестностях Читы.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году участниками ОБСЕ. Он предусматривает наблюдательные полёты над территориями других стран-участниц с целью сбора информации о военной деятельности этих государств.