Американский самолёт-разведчик совершит ещё один наблюдательный полёт над РФ

Американский самолёт-разведчик Boeing OC-135B в период с 25 февраля по 2 марта этого года проведёт ещё один наблюдательный полёт над территорией нашей страны. Об этом сообщает газета Вооружённых сил России "Красная звезда".
Полёт будет проходить в рамках реализации Договора по открытому небу. Также на борту будут находиться российские специалисты, которые проконтролируют соблюдение согласованных параметров полёта и применение аппаратуры, предусмотренной договором.
Действуя согласно данному договору, российский самолёт выполнит в период с 25 февраля по 1 марта наблюдательный полёт над территорией Германии.
Ранее портал PlaneRadar, который занимается мониторингом полётов воздушных судов, разместил скриншот, где показано, что американский самолёт-разведчик Boeing OC-135B провёл в рамках Договора по открытому небу полёт над Забайкальским краем в окрестностях Читы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году участниками ОБСЕ. Он предусматривает наблюдательные полёты над территориями других стран-участниц с целью сбора информации о военной деятельности этих государств.
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