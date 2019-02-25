СКР открыл горячую линию для приёма сообщений о давлении на бизнес

Все принятые звонки передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК РФ для оперативного рассмотрения.

Следственный комитет России запустил горячую линию для приёма сообщений о давлении на бизнес для экстренного реагирования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Приём обращений осуществляется с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни с 9:00 до 16:45 по мск по телефону: 8 (495) 986-78-18.

Все принятые обращения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России, где их оперативно рассмотрят.

Напомним, что тема защиты бизнеса оказалась одной из ключевых на прозвучавшем 20 февраля 2019 года Послании Федеральному собранию страны. Президент России Владимир Путин потребовал отказаться от всего, что мешает инициативе и свободе предпринимательства, и заявил, что добросовестный бизнес "не должен постоянно ходить под статьёй".