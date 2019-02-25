Лавров прокомментировал санкции США против КНДР

По словам главы российской дипломатии, Вашингтон требует от Пхеньяна "полного выполнения всего", не делая никаких шагов для облегчения санкционного давления.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на российско-вьетнамской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", прокомментировал пакет санкций, введённый США против КНДР.

Министр напомнил, что, согласно договорённостям, Пхеньян должен был завершить испытания ядерного оружия и запуски баллистических ракет в обмен на программу по мирному использованию атомной энергии, ряд неких "экономических вещей" и отсутствие новых санкций. Однако спустя некоторое время США ввёл ограничительные меры в отношении "некоего банка в Макао", который обслуживал операции КНДР.

— Нельзя требовать в одностороннем порядке полного выполнения всего от Пхеньяна и лишь потом начинать думать, облегчать ли санкционное давление и каким образом, — заключил он.

Напомним, 10 декабря Вашингтон ввёл новые санкции в отношении Пхеньяна, включив в чёрный список трёх членов ЦК Трудовой партии Северной Кореи.