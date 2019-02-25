Назарбаев назначил Мамина премьером Казахстана

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Назарбаев назначил Мамина премьером Казахстана

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Нурсултан Назарбаев. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Аскара Мамина премьер-министром республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в "Твиттере".

— Глава государства подписал указ о назначении Аскара Мамина премьер-министром РК, — говорится в твите пресс-службы.

Мамин с 2016 года был первым заместителем премьера Казахстана, а 21 февраля этого года его назначили врио главы кабмина страны.

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