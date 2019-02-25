Назарбаев назначил Мамина премьером Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Аскара Мамина премьер-министром республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в "Твиттере".
Глава государства подписал Указ о назначении А. Мамина Премьер -Министром РК.— Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) 25 февраля 2019 г.
— Глава государства подписал указ о назначении Аскара Мамина премьер-министром РК, — говорится в твите пресс-службы.
Мамин с 2016 года был первым заместителем премьера Казахстана, а 21 февраля этого года его назначили врио главы кабмина страны.
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