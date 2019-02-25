Опубликован трейлер финального сезона "Игры престолов"

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Опубликован трейлер финального сезона "Игры престолов"

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Скриншот видео HBO

Продолжение сериала, который успел стать по-настоящему культовым, состоится 15 апреля.

Телевизионный канал HBO поделился новым видео. На этот раз компания опубликовала кадры из финального сезона "Игры престолов". Соответствующий ролик появился на YouTube-канале фирмы.

Фрагменты из эпизодов восьмого сезона сериала оказались в трейлере главных премьер HBO. Их показ запланирован на 2019 год. Зрители смогут увидеть новые эпизоды "Игры престолов" уже 15 апреля.

Напомним, "Игра престолов" получила признание за детальную разработку и неожиданные сюжетные повороты (гибель главных героев в их числе). Создатели одного из самых популярных сериалов в истории уже получили 38 премий "Эмми".

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