Опубликован трейлер финального сезона "Игры престолов"

Продолжение сериала, который успел стать по-настоящему культовым, состоится 15 апреля.

Телевизионный канал HBO поделился новым видео. На этот раз компания опубликовала кадры из финального сезона "Игры престолов". Соответствующий ролик появился на YouTube-канале фирмы.

Фрагменты из эпизодов восьмого сезона сериала оказались в трейлере главных премьер HBO. Их показ запланирован на 2019 год. Зрители смогут увидеть новые эпизоды "Игры престолов" уже 15 апреля.

Напомним, "Игра престолов" получила признание за детальную разработку и неожиданные сюжетные повороты (гибель главных героев в их числе). Создатели одного из самых популярных сериалов в истории уже получили 38 премий "Эмми".