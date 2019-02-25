Лавров: Жёсткая позиция США на переговорах с КНДР не даст результатов

Дипломат напомнил, что Штаты озвучивали требование ликвидировать ядерную программу в Северной Корее в обмен на смягчение санкций.

Жёсткая ультимативная позиция США на переговорах с КНДР не сработает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире".

— Было требование, это озвучивал госсекретарь США Майк Помпео, сначала полностью ликвидировать всё, что имеет отношение к ядерной программе КНДР, и только потом после так называемой денуклеаризации именно КНДР будет рассматриваться вопрос о смягчении санкций, — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что американская сторона уже чётко осознаёт, что ультиматумы никаким образом не работают. По его мнению, принести результаты может "поэтапный подход" в ответ на "позитивные действия" КНДР.

Вместе с тем Лавров позитивно оценил сам факт регулярного проведения встреч лидеров Северной и Южной Кореи, а также развития диалога КНДР и США.

Ранее Лавров уже заявил, что Вашингтон требует от Пхеньяна "полного выполнения всего", не делая никаких шагов для облегчения санкционного давления.