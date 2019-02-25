Московские пары стали чаще жениться 8 Марта

Торжественные церемонии будут проходить 7 и 9 марта, так как непосредственно в сам праздник загсы работать не будут.

Примерно тысяча пар решила приурочить свою свадьбу к Международному женскому дню 8 Марта, что в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

— Церемонии бракосочетания пройдут накануне весеннего праздника — в четверг, 7 марта, и после него — в субботу, 9 марта. Непосредственно в Международный женский день органы ЗАГС работать не будут, — говорится в сообщении.

По словам начальника Управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой, играть свадьбу в особую дату — традиция московских молодожёнов. Чаще всего пары выбирают даты, когда отмечаются праздники и улицы ярко украшены, а в городе проходят спектакли, концерты и ярмарки.

Чаще всего молодожёны предпочитают День города (1800 пар в 2018 году), Красную горку (1900 пар в 2018 году), День любви, семьи и верности (1100 пар), а также День всех влюблённых (288 пар).

Напомним, в прошлом году более тысячи пар в Москве сыграли свадьбу 18 августа, в "день трёх восьмёрок".