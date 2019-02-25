ФСИН опровергла увольнение начальника амурской колонии, где содержится Цеповяз

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) опровергла сообщения правозащитников об увольнении начальника колонии в Амурской области, в которой отбывает наказание член "банды Цапка" Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передаёт агентство "Интерфакс".

— Официально начальник колонии № 3 находится в отпуске, — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ попали снимки, на которых Цеповяз явно не бедствует: ест крабов, шашлык, а также пользуется мобильным телефоном. У этой истории было продолжение: автор роликов опубликовал очередное видео про "угодья с отдельной калиткой", пасекой, огородом и беседкой в колонии строгого режима в Амурской области.

Вячеслав Цеповяз — один из участников банды Сергея Цапка, убившей 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году он получил 20 лет лишения свободы.