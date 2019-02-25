NASA поздравило с премией "Оскар" создателей фильма "Человек на Луне"

В космическом ведомстве напомнили, что в 2019 году отмечается 50-летие высадки на Луну.

NASA поздравило команду фильма "Человек на Луне" с получением премии "Оскар" за визуальные эффекты. Об этом американское космическое ведомство написало в собственном твиттере.

— Наши поздравления фильму "Человек на Луне" с наградой "Оскар" за визуальные эффекты. Мы отмечаем в этом году 50-летие высадки [на Луну]. Теперь вы видите, каким хитом на киноэкране выступила историческая миссия на Луну, — сообщили в NASA.

Напомним, фильм Дэмьена Шазелла "Человек на Луне" с Райаном Гослингом в роли астронавта Нила Армстронга получил награду в номинации "Лучшие визуальные эффекты". Также на эту награду были номинированы фильмы "Кристофер Робин", "Хан Соло. Звездные войны. Истории", "Мстители. Война бесконечности", "Первому игроку приготовиться".