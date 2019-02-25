Из-за жалоб на сердце. Госпитализирован народный артист Георгий Штиль

Народный артист России Георгий Штиль попал в одну из больниц Санкт-Петербурга, после того как пожаловался на сердце. По словам актёра, сейчас он чувствует себя хорошо.

— Я немного перетрудился... И сердечко забилось чуть-чуть. Сейчас нахожусь в больнице, — приводит слова Штиля ТАСС.

Он добавил, что попал в больницу ещё в выходные.

Среди ролей Штиля в кино и на телевидении — заведующий буфетом варьете Соков в экранизации "Мастера и Маргариты" (2005), директор зоопарка в детском фильме "Боба и слон" (1972), а также Водяной в "Сказке про влюблённого маляра" (1987).