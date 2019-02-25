Слушания по делу экс-главы Сахалина перенесли из-за его плохого самочувствия

Слушания по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его экс-подчинённых перенесли в связи с плохим самочувствием главного фигуранта дела. Суд на Сахалине должен был рассмотреть апелляцию на приговор, который вынесен в отношении экс-главы региона, сообщает ТАСС.

Медики измерили давление Хорошавину и дали необходимые лекарства, однако, несмотря на это, бывший руководитель региона пожаловался суду, что не в состоянии присутствовать на заседании.

— Я себя нехорошо чувствую и прошу перенести рассмотрение дела, — сказал он.

Ходатайство было удовлетворено и слушания перенесли на 26 февраля 09:30 (01:30 мск). По словам врачей, с самого утра у экс-чиновника наблюдается очень высокое давление.

Хорошавина задержали 3 марта 2015 года, а 25 марта президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должность в связи с утратой доверия. Следствие отмечает, что, будучи губернатором, Хорошавин в 2014 году получил от 18 человек в размере от 2 до 10 миллионов рублей с каждого. 9 февраля 2018 года его признали виновным в получении взяток и приговорили к 13 годам колонии со штрафом в 500 миллионов рублей.