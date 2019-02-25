Лавров пошутил, что в Совбезе ООН не осталось джентльменов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что среди постоянных членов Совета Безопасности ООН не осталось джентльменов. Об этом он заявил на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире" клуба "Валдай".
Дипломат затронул тему того, что представители Вьетнама хотят стать непостоянными членами Совбеза.
— У нас есть джентльменская договорённость пяти постоянных членов совета. Хотя там, правда, джентльменов уже не осталось, но договорённость есть, — сказал Лавров.
Он пояснил, что суть неформальной договорённости — не рассказывать о том, кого будут поддерживать на место непостоянных участников органа. После этого он добавил, что "Вьетнам — хороший кандидат".
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