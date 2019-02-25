Лавров пошутил, что в Совбезе ООН не осталось джентльменов

Дипломат напомнил, что среди представителей СБ есть договорённость не рассказывать о том, кого будут поддерживать на место непостоянных членов органа.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что среди постоянных членов Совета Безопасности ООН не осталось джентльменов. Об этом он заявил на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире" клуба "Валдай".

Дипломат затронул тему того, что представители Вьетнама хотят стать непостоянными членами Совбеза.

— У нас есть джентльменская договорённость пяти постоянных членов совета. Хотя там, правда, джентльменов уже не осталось, но договорённость есть, — сказал Лавров.

Он пояснил, что суть неформальной договорённости — не рассказывать о том, кого будут поддерживать на место непостоянных участников органа. После этого он добавил, что "Вьетнам — хороший кандидат".