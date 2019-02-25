В Москве устранили около 2 тысяч утечек газа с начала года

Сотрудники Мосгаза сумели попасть не во все квартиры, а потому внеплановая проверка продолжается.

Специалисты Мосгаза в ходе внеплановой проверки сумели устранить около двух тысяч утечек в жилых домах в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что всего проверить удалось 100% газифицированных строений и 60% квартир, подключённых к газу.

— По результатам обследования были устранены утечки газа на одной тысяче 816 газовых приборах, — говорится в сообщении.

Всего же обследовать удалось 19 тысяч 871 строение в Москве и одну тысячу 47 домов в Новой Москве. Сотрудники Мосгаза обошли более одного миллиона квартир, что составляет 60% от их общего числа. При этом внеплановая проверка будет продолжена, так как специалисты сумели попасть не во все жилые помещения.

Также в ходе проверок были выявлены неоднократные случаи нарушения жильцами правил использования газовых приборов. В частности, обнаружены самовольные подключения приборов, недоступность газопровода для его обслуживания и установка принудительной вентиляции.

Для более чем шести сотен представителей управляющих компаний был проведён инструктаж по технике безопасности, а более чем одному миллиону москвичей выдали соответствующую памятку.

Добавим, что проверки проходили после трагедий в Магнитогорске и Шахтах.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома, в результате чего погибло 39 человек.

Взрыв газа и обрушение перекрытий между двумя верхними этажами в девятиэтажном доме в Шахтах произошли утром 14 января. В результате инцидента погибло пять человек.