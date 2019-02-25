В России предложили ввести пожизненные выплаты за моральный вред

В общественной организации "Коллективная защита" полагают, что в тех случаях, когда человеку нанесён непоправимый ущерб, компенсация должна выплачиваться всю жизнь.

Президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев выступил с инициативой ввести выплаты пожизненных компенсаций в случае причинения морального ущерба.

Аманлиев намерен направить это предложение в соответствующие комитеты Государственной думы и Совета Федерации. По его словам, ущерб здоровью может повлечь за собой необратимые последствия, но в соответствии с действующим законодательством компенсация за моральный вред выплачивается единовременно.

— Например, в результате причинения вреда здоровью человек может лишиться ноги, после операции могут возникнуть фантомные боли, от которых невозможно избавиться. Человек будет испытывать страдания в виде болей всю жизнь, а возмещение морального вреда предусмотрено только в единоразовом порядке, — пояснил Аманлиев RT.

При этом предполагается сохранить и единовременную компенсацию, предусмотренную российским законодательством. Аманлиев добавил, что в настоящий момент по закону можно получить пожизненно утраченный заработок в случае причинения ущерба здоровью.