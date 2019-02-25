Мультфильм "Как приручить дракона — 3" стал лидером по кассовым сборам в России

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Мультфильм "Как приручить дракона — 3" стал лидером по кассовым сборам в России

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Кадр мультфильма "Как приручить дракона - 3"/ © Кинопоиск

За выходные в Российской Федерации и странах СНГ мультфильм собрал 725 миллионов рублей.

Мультипликационный фильм "Как приручить дракона — 3" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ. Лента собрала 725 миллионов рублей за период 21−24 февраля.

Полнометражный мультфильм вышел 21 февраля. Это заключительная часть трилогии, которая повествует о молодом викинге Иккинге и его друге — драконе Беззубике. Главных героев фильма озвучили Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Джерард Батлер, Джона Хилл.

Второе место в российском прокате занял фильм "Алита: Боевой ангел". Лента вышла в прокат 14 февраля, за второй уик-энд она собрала 157,3 миллиона рублей. Третье место в российском прокате заняла российская комедия "Громкая связь", которой удалось собрать 121,3 миллиона рублей.

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