Не панацея. ГИБДД оценила идею увеличить штраф за разговор по телефону за рулём

Глава инспекции отметил, что в данном случае необходимо влиять на сознание людей.

Увеличение штрафов за разговоры по телефону за рулём не поможет полностью решить проблему. Такое мнение в интервью РИА "Новости" выразил начальник ГИБДД Михаил Черников.

По его словам, автолюбители нередко используют смартфоны в качестве навигатора, что также может отвлекать водителя и впоследствии спровоцировать ДТП.

— Но здесь надо в большей степени подходить с точки зрения самостоятельного осознания водителем опасности. Штраф — это не панацея, — заявил Черников.

По его мнению, в данной ситуации необходимо повлиять на сознание людей, а не выступать за увеличение штрафов за правонарушение.

Ранее в Госдуме предложили до 5 тысяч рублей увеличить штрафы за разговоры по телефону за рулём, а также ввести их за использование смартфона во время движения.