Власти Японии перенесут базу ВВС США в Окинаве, несмотря на итоги референдума

Премьер-министр Японии заявил, что правительство серьёзно относится к результатам плебисцита, но от переноса базы не откажется.

Власти Японии не намерены отказываться от переноса базы ВВС США Футэмма, расположенной в префектуре Окинава, несмотря на результаты референдума, проведённого среди местных жителей.

На слушаниях в парламенте премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что серьёзно воспринял итоги референдума, однако отметил, что с момента заключения соглашения с США о переносе базы прошло уже более 20 лет (соответствующий документ был подписан в 1996 году. — Прим. Лайфа), а потому "откладывать перенос невозможно".

При этом он заявил, что намерен приложить все зависящие от него усилия, чтобы облегчить нагрузку на Окинаву по части американских военных баз.

Референдум против переноса базы ВВС США Футэмма в район Хэноко префектуры Окинава состоялся в воскресенье, 24 февраля. Администрация Окинавы настаивает на переносе базы за пределы префектуры. База Футэмма считается самой опасной в мире, поскольку расположена в непосредственной близости к жилым домам в городе Гинован. Абсолютное большинство высказалось против переноса базы, однако результаты референдума не имеют юридической силы, поскольку плебисцит проводился в отдельно взятом регионе страны.