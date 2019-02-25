Пытались ликвидировать командира подразделения МВД ДНР. Детали взрыва в Макеевке

Стали известны подробности взрыва в Макеевке, который устроили украинские диверсанты. Как сообщает телеграм-канал War Gonzo со ссылкой на силовые структуры Донбасса, при взрыве пытались ликвидировать командира подразделения МВД ДНР.

Отмечается, что командир подразделения выжил. Кроме того, известно, что взрывное устройство было заложено под его автомобиль. Однако при подрыве пострадала только сама машина.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские диверсанты совершили взрыв в Макеевке.